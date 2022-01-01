Європа зустріла найтепліший Новий рік в історії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Найтепліше було в Іспанії. У Більбао, що на півночі країни, температура досягла 24,7°C - максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.
А неподалік від Мадрида, в Сеговії, зафіксували 22,7°C - це найвища температура з 1920 року. У сусідній Авілі теж побили рекорд 1983 року, зареєструвавши температуру повітря 20,2°C.
Як повідомляє видання, антициклон високого тиску перемістився і до Франції з Італією, де попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.
Згідно з прогнозами, температура на деяких гірськолижних курортах Італії, зокрема Кортіна Д'Ампеццо та Курмайор, у перший день Нового року коливатиметься від 13 до 15°C, м'яка погода утримається до 3 січня.
На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у суботу в Римі очікується максимум 18°C, а в сицилійському місті Катанія в середині наступного тижня чекають на потепління до 22°C.
Як нагадує видання, 2021 року Італія також пережила екстремальні погодні явища: Сиракуза на Сицилії побила європейський рекорд за найвищою температурою, досягнувши 48,8°C у серпні.
Нагадаємо, що у Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії
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