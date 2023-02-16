Європарламент до річниці війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги

Європейський парламент закликав міжнародне співтовариство якнайшвидше поставити Україні сучасні танки і серйозно розглянути питання поставити сучасні винищувачі та ракетні системи.

Сьогодні в Страсбурзі Європейський парламент ухвалив резолюцію, у зв'язку з наближенням річниці нападу росії на Україну.

Про це пише Європейська правда.

"ЄП закликає держави-члени, США, Велику Британію та Канаду якнайшвидше виконати свої зобов'язання щодо забезпечення України сучасними бойовими танками; наголошує на важливості підтримки тісної координації та єдності союзників України під час аналізу критичних запитів української влади на важке озброєння та передові системи ППО, закликає серйозно розглянути питання про постачання Україні західних винищувачів, гвинтокрилів та відповідних ракетних систем, а також про суттєве збільшення постачання боєприпасів", - йдеться в резолюції.

Європейський парламент підтвердив свою підтримку надання військової допомоги Україні поки це необхідно, і знову звернувся до держав-членів збільшити та прискорити свою військову підтримку, аби не лише дати змогу Україні захищатися від атак Росії, а й дати їй можливість відновити повний контроль над всією своєю міжнародно визнаною територією.

Європарламент закликав Європейську раду продовжувати санкційну політику щодо росії та білорусі, одночасно відстежуючи, переглядаючи та підвищуючи її ефективність та вплив.

Парламент закликав Комісію та держави-члени забезпечити швидке застосування та суворе дотримання всіх санкцій, а Раду - ухвалити десятий пакет санкцій до кінця лютого цього року.

Європарламент висловився за суттєве розширення сфери дії санкцій, зокрема, шляхом заборони імпорту російського викопного палива, урану та алмазів, а також запровадити санкції для фізичних та юридичних осіб, та всіх, пов'язаних із так званою групою вагнера та іншими фінансованими збройними формуваннями рф, ополченнями та маріонетками, зокрема тими, які діють на окупованих територіях України.

Європарламент зазначив: "Декілька третіх країн співпрацюють із рф, щоб допомогти їй обійти санкції, зокрема, повідомленнями про те, що Іран і Північна Корея постійно постачають військове обладнання до росії і що китайські державні оборонні компанії постачають обладнання подвійного призначення, навігаційне обладнання, технології придушення та частини винищувачів до рф".

У зв'язку з цим ЄП засудив країни, які допомагають росії уникнути наслідків запроваджених санкцій, і закликав ЄС "суворо переслідувати в судовому порядку компанії, об'єднання та окремих осіб, які беруть участь в обході санкцій".

ЄП також висловився щодо заморожених активів РФ, закликавши Комісію завершити роботу над створенням правового режиму, який дасть змогу конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, та використати їх для усунення наслідків російської агресії проти України, включаючи відновлення країни та компенсацію жертвам російської агресії.

"Після закінчення війни рф має бути зобов'язана виплатити репарації, накладені на неї, щоб гарантувати, що вона робить суттєвий внесок у відновлення України", - йдеться в документі.

Крім того, ЄП засудив нещодавнє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор в наступному році в Парижі під нейтральним прапором, що "суперечить багатогранній ізоляції цих країн і використовується обома режимами в пропагандистських цілях", закликавши держави-члени та міжнародне співтовариство чинити тиск на МОК, щоб скасувати це рішення, яке ставить у скрутне становище міжнародний спортивний світ, та зайняти аналогічну позицію щодо будь-яких інших спортивних, культурних чи наукових заходів.