Європарламент погодив надання Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги

Для того, щоб Україна змогла отримати допомогу, Рада ЄС ще має схвалити це рішення та опублікувати відповідне повідомлення в Офіційному журналі

Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою в межах макрофінансової допомоги.

Голосування відбулося 16 лютого, повідомляє Громадське.

Пропозицію підтримали 598 депутатів Європарламенту, ще 55 проголосували проти. Втім, для того, щоб Україна змогла отримати допомогу, Рада ЄС ще має схвалити це рішення та опублікувати відповідне повідомлення в Офіційному журналі.

Що це за допомога?

1 лютого Європейська комісія ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш (600 млн євро) буде надано одразу після набуття договором чинності.

Другий транш на таку ж суму надійде після того, як Україна відзвітує про прогрес з впровадження структурних реформ, що їх погодили сторони.

Про кредит стало відомо 24 січня. У Єврокомісії тоді зауважили, що гроші мають допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні, спричинені війною з Росією.

Крім того, очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що у 2022 році Єврокомісія мало не вдвічі збільшить грантову допомогу для України - на 120 мільйонів євро. А ще посадовиця запевнила, що ЄС продовжить вкладатися в майбутнє України відповідно до власного інвестиційного плану: він має дозволити залучити понад 6 мільярдів євро інвестицій.

Загалом з 2014 року ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні понад 17 мільярдів євро грантів та кредитів.

Хто ще допоміг?

Допомога ЄС може стати не першою підтримкою на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення (котре призводить до економічних втрат): так, наприклад, Велика Британія ще у грудні 2021 року вирішила виділити Україні один мільярд фунтів.

У лютому Франція дала нашій державі 200 мільйонів євро кредиту та фінансові гарантії на 1 мільярд євро: під ці гарантії Україна зможе отримати у французьких банках кредити на пільгових умовах.

Окрім того, Україна й Франція домовилися про постачання в Україну 130 локомотивів Alstom (загальною вартістю 900 мільйонів євро) та 370 одиниць пожежної техніки Desautel (загальною вартістю 300 мільйонів євро).

Також 150 мільйонів євро кредиту нам вирішила надати Німеччина, а ще 100 мільйонів євро - Японія.

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