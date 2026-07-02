Європарламент пригрозив Албанії проблемами на шляху до ЄС через курорт родини Трампа

Реалізація проєкту стане серйозною проблемою під час переговорів щодо екологічного розділу.

Депутати Європарламенту попередили Албанію, що переговори про вступ до ЄС можуть опинитися під загрозою, якщо уряд не відмовиться від планів будівництва розкішного курорту за участю Джареда Кушнера.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявила нідерландська депутатка Тінеке Стрік, яка очолювала парламентську місію з вивчення ситуації в Албанії.

"Якщо Еді Рама справді серйозно налаштований щодо вступу до ЄС, він має відмовитися від цього курсу і сказати родині Трампа: "Вибачте, але Європейський Союз для мене пріоритет". Зараз вони ставлять під загрозу процес, який для них надзвичайно важливий. Вони граються з вогнем", – наголосила Стрік.

Після чотириденної поїздки до Албанії депутатка заявила, що реалізація проєкту стане серйозною проблемою під час переговорів щодо екологічного розділу. "Якщо вони продовжать реалізацію проєкту, матимуть великі проблеми під час переговорів із ЄС. Масштабне будівництво в настільки вразливій природній зоні становить величезну загрозу", – сказала вона. За її словами, вже виконані роботи, вирубка лісу, знищення стародавніх піщаних дюн та будівництво семикілометрової гравійної дороги, завдали значної шкоди природі та суперечать екологічним директивам ЄС.

Стрік також висловила занепокоєння повідомленнями про можливі корупційні порушення під час видачі дозволів на будівництво. "У мене склалося враження, що уряд має намір продовжувати реалізацію проєкту до того моменту, коли буде змушений привести законодавство у відповідність до норм ЄС. Це не є прикладом добросовісної співпраці", – наголосила вона.

Нагадаємо, Кушнер планує побудувати масштабний туристичний комплекс на острові Сазан та частині незайманого узбережжя на півострові Звернец. Проєкт вартістю €1,4 млрд спричинив хвилю протестів, яку місцеві медіа назвали "революцією фламінго". Минулого місяця Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримала протестувальників і закликала припинити будь-яке будівництво на природоохоронних територіях.