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Європарламент ратифікував торгову угоду між ЄС та Британією щодо відносин після Brexit

Вітаю результати голосування Європарламенту на користь угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.Вона закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання
Європарламент ратифікував торгову угоду щодо відносин після Brexit між Євросоюзом та Британією.
Європарламент ратифікував торгову угоду між ЄС та Британією щодо відносин після Brexit Фото: з вільних джерел
Згідно з результатами голосування, "за" проголосували 660 євродепутатів, 5 голосували "проти", 32 - утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту. Саме голосування відбулося у вівторок, його результати оголосили у середу 28 квітня, повідомляє "Європейська правда".
 
"Вітаю результати голосування Європарламенту на користь угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.Вона закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання", - відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 
 
Президент Євроради Шарль Мішель назвав ратифікацію торгової угоди "значним кроком вперед", що відкриває нову еру у відносинах. "ЄС продовжить конструктивно співпрацювати з Британією як важливим другом і партнером".
 
Угода набуде чинності з 1 травня, після фінального рішення Ради ЄС. До цього з 1 січня 2021 року угода застосовувалася "попередньо" - через те, що згоди досягли в останній момент, завершити усі необхідні процедури до терміну виходу Британії з єдиного ринку не встигли. 
 
Зазначимо, попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі. Проблемним залишається питання руху товарів між Ірландією - членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії. 
 
У березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії, продовживши перехідний період до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух. З цієї причини Європарламент відкладав голосування за ратифікацію угоди. 
 
У той же час, в самій Північній Ірландії загострилося невдоволення юніоністів з приводу того, що між регіоном та рештою Британії фактично з’явився кордон. 
 
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28 04 2021 12:57
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