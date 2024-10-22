Європарламент схвалив кредит Україні на €35 млрд за рахунок заморожених російських активів

Новий кредит ЄС є частиною ініціативи в межах G7.

У вівторок, 22 жовтня, Європарламент дав зелене світло на надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів: 518 голосів "за", 56 "проти" та 61 євродепутат "утримався" від голосування.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Позика від ЄС є частиною ініціативи, узгодженої в межах G7 у червні минулого року, щодо надання Україні фінансової підтримки у розмірі до 50 мільярдів доларів (приблизно 45 мільярдів євро) за рахунок прибутків від заморожених активів рф.

Остаточна сума, яку виділить Євросоюз може бути меншою, залежно від розміру кредитів, наданих іншими партнерами в межах G7.

Кошти будуть надаватися через нещодавно створену структуру — Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism).

Кредит мають виділити до кінця 2025 року. Надання позики залежить від подальшого зобов'язання України підтримувати демократичні механізми, поважати права людини, а також від подальших політичних умов, які будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння.

До позики будуть застосовуватися системи управління й контролю, викладені в узгодженому раніше "Українському плані" (Ukraine Plan), разом із конкретними заходами щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням.

"Україна продовжує протистояти російській агресії, а її відважні громадяни борються не лише за власне існування та свободу, але й захищають демократію, права людини, свободу та міжнародне право для всіх нас. Потреба у фінансовій підтримці є величезною й невідкладною. росія має заплатити за напад на українців і жорстоке руйнування інфраструктури країни, міст, сіл і домівок. Тягар відновлення України ляже на плечі тих, хто відповідальний за її руйнування, а саме на росію", - заявила доповідач Карін Карлсбро.

У вересні Єврокомісія оголосила про виділення Україні кредиту у розмірі 35 мільярдів євро в межах домовленості G7 щодо надання позики на суму до 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Близько 210 мільярдів євро активів Центрального банку росії зберігаються в межах ЄС і залишаються “знерухомленими”, як покарання рф за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.