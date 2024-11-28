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Європарламент схвалив резолюцію про військову підтримку України: від союзників не менше ніж чверть ВВП на рік

28 листопада 2024, 16:35
Європарламент схвалив резолюцію про військову підтримку України: від союзників не менше ніж чверть ВВП на рік
Фото: reuters.com
Депутати закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни Росії проти України”
Депутати Європарламенту закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни росії проти України”.
 
Про це йдеться на сайті законодавчого органу.
 
У резолюції, прийнятій сьогодні, парламент засудив використання росією північнокорейських військ проти української армії та випробування нею нових балістичних ракет в Україні. 
 
Ці нещодавні ескалаційні кроки є новим етапом у війні та новим ризиком для безпеки Європи загалом”, ‒ стверджують євродепутати, закликаючи ЄС та інших партнерів України відреагувати відповідним чином.
 
Наполягаючи на тому, що “жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без України”, євродепутати закликають ЄС працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та пошуку мирного вирішення війни. 
 
Парламент закликає залучити ЄС та країни-члени до імплементації української Формули миру та створення необхідних умов для проведення другого Саміту миру, зокрема із залученням країн Глобального Півдня.

 

Європарламентвійна в Україніросія окупанти

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