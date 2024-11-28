Європарламент схвалив резолюцію про військову підтримку України: від союзників не менше ніж чверть ВВП на рік

Депутати закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни Росії проти України”

Депутати Європарламенту закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни росії проти України”.

Про це йдеться на сайті законодавчого органу.

У резолюції, прийнятій сьогодні, парламент засудив використання росією північнокорейських військ проти української армії та випробування нею нових балістичних ракет в Україні.

“Ці нещодавні ескалаційні кроки є новим етапом у війні та новим ризиком для безпеки Європи загалом”, ‒ стверджують євродепутати, закликаючи ЄС та інших партнерів України відреагувати відповідним чином.