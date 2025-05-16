Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейська миротворча місія в Україні ризикує залишитися символічною без реального впливу – Foreign Policy

16 травня 2025, 11:28
Європейська миротворча місія в Україні ризикує залишитися символічною без реального впливу – Foreign Policy
Фото: vu.ua
План передбачає створення контингенту чисельністю від 10 000 до 40 000 військовослужбовців з країн ЄС та Великої Британії, який може бути розгорнутий лише після досягнення домовленості про припинення вогню з росією.

Європейські лідери, зокрема Франція та Велика Британія, планують створити миротворчу коаліцію для розгортання в Україні, однак ініціатива поки що залишається переважно символічною і має низку серйозних обмежень.

Про це пише Foreign Policy.

План передбачає створення контингенту чисельністю від 10 000 до 40 000 військовослужбовців з країн ЄС та Великої Британії, який може бути розгорнутий лише після досягнення домовленості про припинення вогню з росією. Основними рушіями ідеї виступають Париж і Лондон: Велика Британія прагне відновити свій вплив у Європі після Brexit, а Франція — втілює концепцію "стратегічної автономії". Також ЄС загалом прагне відігравати активнішу роль у мирному врегулюванні, зважаючи на домінування США в переговорах.

Однак низка факторів ставить під сумнів реальну реалізацію ініціативи. По-перше, зібрати навіть мінімальний склад у 10 тисяч військових складно — ключові країни НАТО, такі як Німеччина, Італія, Іспанія та Польща, не готові долучитися. По-друге, Європа не має достатніх логістичних, транспортних і інфраструктурних ресурсів для підтримки великої операції без участі США. Крім того, країни не бажають наражати свої війська на ризик, розміщуючи їх поблизу лінії фронту, і не мають достатніх резервів для тривалої ротації.

Внутрішньополітичні чинники також відіграють роль. Хоча 58% британців підтримують участь армії в миротворчих місіях, у Франції — попри загальну підтримку ідеї — більшість не готова до відправки військових у зону потенційного конфлікту. Більше того, 73% французів не вважають США надійним союзником.

Критики називають ініціативу "політичним театром", зазначаючи, що навіть пропозиція про 64 000 миротворців є нереалістичною — для забезпечення такої чисельності потрібно понад чверть мільйона осіб. Країни Балтії та Скандинавії виступають проти переміщення сил НАТО з їхніх територій в Україну, вважаючи це критичним ризиком для стримування росії на східному фланзі Альянсу.

Аналітики наголошують, що без чіткого мандату та командування з боку США місія залишиться символічною. Вони пропонують переосмислити її функції: не як бойову присутність, а як систему повітряного, протиракетного та контрдронного захисту в безпечних регіонах — зокрема, у Львові.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у випадку відправки миротворців після досягнення мирної угоди, іноземні війська не перебуватимуть на передовій, а розміщуватимуться в регіонах із низьким рівнем загрози.

Водночас новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що відправка німецьких військових в Україну зараз не обговорюється, оскільки до реального припинення вогню ще далеко.

війна в Українімиротворча місія

Останні матеріали

Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється