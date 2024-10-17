Європейська рада наполягає на збереженні санкцій та компенсації Україні замороженими активами рф

Лідери Євросоюзу рішуче засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади на комерційні судна і руйнування портової інфраструктури.

Заморожені російські активи мають залишатися знерухомленими до закінчення війни та компенсації заподіяної Україні шкоди.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених після завершення засідання 17 жовтня у Брюсселі.

Крім того, Європейська рада наголошує на важливості виконання зобовʼязань, ухвалених на червневому саміті G7 ("Великої сімки") щодо кредиту Україні на $50 мільярдів за рахунок заморожених активів рф.

Лідери Євросоюзу рішуче засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади на комерційні судна і руйнування портової інфраструктури.

Крім того, Європейська рада наголошує, що будь-які дії, які ставлять під загрозу безпеку ядерних обʼєктів, є неприйнятними, і вітає зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з моніторингу ситуації та надання допомоги в підтримці ядерної безпеки.

"МАГАТЕ закликає до подальшої інтеграції енергосистеми України з енергетичною мережею Європейського Союзу та до конкретних дій щодо цього. Європейська рада визнає важливу роль, яку відіграють держави-члени в сусідньому регіоні", — зазначили у висновках.

Крім того, Європейська рада зазначила, що військову підтримку надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони певних держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів ЄС.

Також Європейська рада закликає оперативно завершити роботу над Європейським фондом миру, який ще більше стимулюватиме надання військової підтримки Україні. Також лідери ЄС закликають збільшити військову підтримку і пришвидшити її доставку, зокрема систем ППО, боєприпасів і ракет.

На засіданні Європейська рада засудила агресивну війну росії проти України та підтвердила відданість Європейського Союзу у наданні постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні "стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як це потрібно".