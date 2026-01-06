Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європейські лідери заявили, що долю Гренландії мають вирішувати лише Данія та її народ

06 січня 2026, 14:34
Європейські лідери заявили, що долю Гренландії мають вирішувати лише Данія та її народ
Фото: Укрінформ
У заяві наголошується, що безпека в Арктичному регіоні є одним із ключових пріоритетів для Європи.

Лідери провідних країн Європи разом із Данією оприлюднили спільну заяву щодо Гренландії на тлі нових заяв президента США про намір встановити контроль над островом, який є автономною територією Королівства Данія.

Текст заяви опублікований в офіційному X уряду Данії.

До спільної позиції приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, глава уряду Іспанії Педро Санчес, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

У заяві наголошується, що безпека в Арктичному регіоні є одним із ключових пріоритетів для Європи. Лідери зазначили, що НАТО вже чітко визначило Арктику як стратегічно важливий напрям, а європейські союзники посилили свою присутність, діяльність та інвестиції з метою стримування потенційних загроз.

"Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО", — йдеться в документі.

Європейські лідери підкреслили, що гарантування безпеки в регіоні має здійснюватися колективно, зокрема в межах Альянсу, членом якого є і США, але з неухильним дотриманням принципів Статуту ООН — суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів.

"Це універсальні принципи, і ми не поступимося у їх захисті. США є ключовим партнером у цих зусиллях як держава-член НАТО та країна, що має оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року. Водночас Гренландія належить її народу, і лише Данія та Гренландія мають право вирішувати питання, що їх стосуються", — наголосили автори заяви.

Окремо прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен застерегла, що силова анексія Гренландії з боку США, якби вона сталася, означала б фактичний кінець Північноатлантичного альянсу.

