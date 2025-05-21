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ПОЛІТИКА

Європейські медіа закликають Угорщину скасувати закон, подібний до російського закону про іноагентів

21 травня 2025, 09:37
Європейські медіа закликають Угорщину скасувати закон, подібний до російського закону про іноагентів
Фото: Getty Images
Люди виходили на вуличні протести.

Понад 80 редакторів провідних європейських новинних агентств підписали петицію, де закликають Угорщину відкликати закон, який обмежує роботу фінансованих з-за кордону медіа і правозахисних організацій. Цей закон порівнюють із російським законом про іноагентів.

Про це передає Reuters.

Партія премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес" подала законопроєкт минулого тижня. Він передбачає визначення переліку організацій, які отримують іноземне фінансування, й обмеження або навіть зупинку їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони загрожують Угорщині та її культурі.

Угорські медіа, аналітичні центри й правозахисники розкритикували законопроєкт, стверджуючи, що він покликаний придушити політичне інакомислення. Люди виходили на вуличні протести.

Підписанти петиції з новинних агентств Європи, серед яких Guardian, Liberation, Gazeta Wyborcza, SME, Hospodarske Noviny, заявили, що партія "Фідес" "застосовує ту саму авторитарну тактику, яку спостерігали" в росії, коли там у 2012 році ухвалили закон, який дозволяє владі називати неурядові організації, що фінансуються з-за кордону та займаються політичною діяльністю, іноземними агентами.

Підписанти наголосили, що захист свободи преси є важливим не лише для Угорщини, але й для всієї Європи, особливо з огляду на те, що дедалі більше популістів у регіоні наслідують підходи Віктора Орбана. Також вони закликали уряди своїх країн та інституції ЄС втрутитися ій зупинити ухвалення закону, бо він суперечить основоположним документам Євросоюзу.

Голосування за законопроєкт планують провести в середині червня. Імовірність того, що його підтримають, висока, адже партія Орбана "Фідес" контролює більшість у парламенті.

Сам Віктор Орбан, який править країною з 2010 року, у березні заявив, що припинить іноземне фінансування незалежних медіа й опозиціонерів. Критики переконані, що так він намагається зміцнити владу перед виборами 2026 року.

УгорщинаЗМІВіктор ОрбанЄвросоюззаконіноагенти

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