Посли ЄС сьогодні вкотре обговорять 18-й пакет санкцій проти росії і тарифи США

Депутати ЄС вже зібрались на позачергове засідання.

В неділю, 13 липня, Комітет постійних представників ЄС збереться у Брюсселі на позачергове засідання, де обговорять проект 18-го пакету санкцій ЄС проти рф і тарифи США для ЄС.

Про це повідомив європейський посадовець, обізнаний з процесом підготовки засідання, передає Європейська правда.

Посли зібралися на позачергове засідання у Брюсселі, щоб обговорити нові санкції ЄС проти рф та 30% тарифи, які США збираються запровадити для європейського експорту.

"Засідання Coreper розпочнеться о 15:30. В порядку денному два питання: 18-й пакет санкцій проти москви, а також заява Трампа про підвищення тарифів для європейських товарів до 30%", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Посадовець сказали, що питання про тарифи та економічні стосунки зі США почали розглядати ще у п’ятницю, 11 липня – "і сьогодні буде продовження дискусії".

Також велика частина дискусії "буде присвячена ціновій стелі на російську нафту і та пропозиції Єврокомісії зробити її динамічною, тобто щоб вона автоматично змінювалася з коливаннями ринкової ціни на нафту".

Цього тижня Євросоюз не ухвалив 18-й пакет санкцій проти рф через Словаччину.