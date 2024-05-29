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ПОЛІТИКА

Європейські союзники планують передати Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи

29 травня 2024, 09:53
Європейські союзники планують передати Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи
Україна вже найближчими днями може очікувати на перші поставки 155-мм артснарядів.

Лідери п’яти європейських країн сподіваються до кінця року поставити Україні 500 тисяч артилерійських снарядів, закуплених поза межами ЄС. Про це йшлося у спільній заяві, зробленій після зустрічі лідерів країн НАТО 28 травня у Будапешті.

Про це пише Radio Free Europe.

Головною темою зустрічі став план Чехії із закупівлі для України до 800 тисяч артснарядів. Згодом, під час робочої вечері, організованої чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою, лідери  Польщі, Данії, Латвії, Нідерландів і відповідно Чехії підтвердили  свою підтримку України.

Фіала заявив, що Україна вже найближчими днями може очікувати на перші поставки 155-мм артснарядів. Їх, за словами прем’єра Чехії, має бути десятки тисяч.

Вказано, що в рамках чеської ініціативи урядовці та приватні компанії працювали над пошуком боєприпасів з усього світу. Зокрема, 15 країн ЄС і НАТО пообіцяли виділити близько 1,6 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) для фінансування проєкту.

У спільній заяві після зустрічі лідери заявили, що за поточного фінансування вони "очікують забезпечити передачу півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року". Вони додали, що продовжуватимуть ініціативу стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, чеська ініціатива передбачає відправку Україні 800 тисяч снарядів, з яких 300 тисяч — радянського зразка. Втім, прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що цей проєкт насправді може забезпечити поставку в цілому 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів протягом року.

ЧехіяЄвросоюзбоєприпасивійна в Україні

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