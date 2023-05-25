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Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки

25 травня 2023, 13:36
Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки
Фото: УНН
Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021.

Європейські ціни на природний газ впали ще нижче від найнижчого рівня за майже два роки, оскільки слабка регіональна економіка впливає на перспективи попиту.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції та прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси та падіння попиту на газ на континенті. Також додатковими факторами могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС, а також збільшення частки вітрогенерації у виробленні електроенергії. 

"Німеччина зазнала рецесії в першому кварталі, що підкреслило боротьбу континенту за вихід з кризи, частково спричиненої рекордно високими цінами на енергоносії минулого року. Промисловий попит на газ в Європі був млявим, незважаючи на нещодавнє падіння цін, що призвело до надлишку пропозиції на ринку. Значно більші, ніж зазвичай, запаси та висока доступність скрапленого природного газу також швидко знімають будь-які ризики для наступної зими. У той же час, падіння ф'ючерсів на газ на 60% цього року принесло певне полегшення для європейців, які страждають від стрімкої інфляції. Британські споживачі повинні побачити 37% зниження своїх рахунків за електроенергію з липня", - пише агентство.

Так, котирування європейського бенчмарку в Амстердамі впали на 3,2%, до 26,9 євро за мегават-годину. За попередні три сесії показник впав майже на 8%.

Британський еквівалент контракту знизився на 2,6% в четвер.

газЄвропа

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