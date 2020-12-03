Європейський фондовий ринок впав: інвестори розчаровані протидією економічній кризі через коронавірус

12 березня Європейський центральний банк ухвалив рішення не змінювати облікової ставки та залишив її на рівні 0% річних (а для депозитів на рівні мінус 0,5% річних). Це розчарувало інвесторів, а ключовий індекс Європи впав на понад 10%

За останній місяцю європейський фондовий ринок впав на 31% через невпевненість інвесторів у майбутньому на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначає "Громадське".

Так індекс Stoxx Europe 600 "просів" на 10% після оголошення рішення ЄЦБ. Ринки очікували, що центральний банк Євросоюзу буде більш рішуче протидіяти економічним наслідкам поширення коронавірусу, зокрема знизить ключові відсоткові ставки до від’ємних значень.

За останній місяцю європейський фондовий ринок впав на 31% через невпевненість інвесторів у майбутньому на тлі поширення коронавірусу.

На іншому боці Атлантики через стрімке падіння акцій на Нью-йоркській фондовій біржі призупинили торги. Це сталося вже вдруге за останній тиждень. Такий інструмент застосовують тоді, коли ціни на акції падають на понад 7%.

Зазначимо, що 12 березня засідання щодо облікової ставки провів і Національний банк України. Він вирішив знизити ключову ставку з 11% до 10% річних.

На падіння ринку акцій вплинуло оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров'я епідемії коронавірусу пандемією. Крім цього, президент США Дональд Трамп оголосив про заборону авіасполучення між США та 26-ма країнами Європи. Це рішення також обвалило ціни на нафту.

Торги на біржі можуть припинити на цілий день у разі, якщо ціни на акції, що входять до індексу S&P 500 впадуть на 20% проти цін попереднього дня.

11 березня світові фінансові ринки офіційно увійшли у "ведмежий ринок", тобто 11 річний період зростання вартості акцій на біржі офіційно припинився.

Паніка на світових ринках почалася ще у лютому 2020 року. Її спровокувало поширення коронавірусу. В останній тиждень лютого паніка на ринках посилилася - ринки втратили близько 5 трильйонів доларів. Цей спад продовжився і на початку березня.

9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. Це спровокувало рекордне падіння на фондових ринках.

11 березня у Європейському центральному банку повідомили, що коронавірус може призвести до настання економічної кризи, подібної до кризи 2008 року.

Нагадаємо, що банк Англії екстренно знизив ставку.