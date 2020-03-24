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Європейський інвестиційний банк надасть Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом

Кошти планують надати в межах вже погодженої програми розвитку муніципальної інфраструктури
Європейський інвестиційний банк погодив план дій щодо надання Україні 40 мільйонів євро на протидію коронавірусу.
Європейський інвестиційний банк надасть Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом Фото: friendsofkosovo.com

Про це повідомляють у Кабінеті міністрів України, зазначає "Громадське".

Кошти планують надати в межах вже погодженої програми розвитку муніципальної інфраструктури - це значно спростить процес отримання коштів, адже не потрібно затверджувати нової програми та підписувати її.

"Ці кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", - повідомив міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

Над якнайшвидшим отриманням позики працюватимуть спільно Мінрегіон, МОЗ та Мінфін.

Про надання Україні позики на подолання коронавірусу повідомили і в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. На додачу до декількох мільйонів доларів цих коштів, МБРР виділить ще 500 мільйонів доларів кредиту на підтримку економіка.

Разом з цим, Україна продовжує переговори з МВФ про отримання додаткових кредитних коштів на протидію коронавірусу.

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24 03 2020 14:50
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