ЄіБ виділить €300 млн кредитних гарантій для торгівлі ЄС з Україною

На такий продукт вже було здійснено передплату.

Європейський інвестиційний банк надасть кредитні гарантії на суму в 300 млн євро для компаній, що ведуть зовнішню торгівлю з Україною.

Про це заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку в Брюсселі 26 травня, передає Європейська правда.

Компанії, що експортують в Україну, отримають кредитні гарантії від ЄІБ на 300 млн євро.

"Хочу повідомити, що ми підписали перші угоди з експортно-кредитними агентствами по всьому ЄС. Відтепер європейські компанії можуть звертатися до своїх національних експортно-кредитних агентств, щоб мати доступ до європейських гарантій під час торгівлі з Україною", – заявила Надя Кальвіньо.

За її словами, такий продукт експортних кредитних гарантій, який ми запустили, має 300-мільйонний бюджет, і на нього вже було здійснено передплату.

"Ми отримали запити від національних експортно-кредитних агентств на суму понад 400 мільйонів євро", – додала вона.

В банку зазначили, що зараз ми досягли крейсерської швидкості у впровадженні проектів, що фінансуються ЄІБ в Україні.

"Кожні два тижні ми відкриваємо новий проект. Йдеться про транспортну, енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садки, університети, водну інфраструктуру, місцевий транспорт, муніципальні послуги по всій країні. Ми також говоримо про підтримку приватного сектору.", – додала вона.

"У майбутньому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України, намагаючись максимізувати вплив на місцях, і я сподіваюся, що дуже скоро зосередимося на відновленні країни після закінчення війни" – висловила надію Надя Кальвіньо.