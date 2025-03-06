Європейський проєкт Небесний щит можуть розширити для захисту частини України від атак рф – The Guardian

Програма проєкту могла б охопити три діючі атомні електростанції України, а також Київ, Одесу і Львів

Європейські військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті в рамках проєкту Небесний щит для захисту українського неба — зокрема Києва та західної України — від російських атак, не провокуючи масштабнішого конфлікту з кремлем.

Про це пише The Guardian.

Йдеться про проєкт Небесний щит (Sky Shield), який, як стверджують його прихильники, буде представляти собою зону повітряного захисту під керівництвом Європи, керовану окремо від НАТО.