Європейський проєкт Небесний щит можуть розширити для захисту частини України від атак рф – The Guardian
06 березня 2025, 16:53
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Програма проєкту могла б охопити три діючі атомні електростанції України, а також Київ, Одесу і Львів
Європейські військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті в рамках проєкту Небесний щит для захисту українського неба — зокрема Києва та західної України — від російських атак, не провокуючи масштабнішого конфлікту з кремлем.
Про це пише The Guardian.
Йдеться про проєкт Небесний щит (Sky Shield), який, як стверджують його прихильники, буде представляти собою зону повітряного захисту під керівництвом Європи, керовану окремо від НАТО.
Зазначається, що Небесний щит може запобігати атакам російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру, і, можливо, діятиме як частина "перемир’я в небі", запропонованого президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.
Програма проєкту могла б охопити три діючі атомні електростанції України, а також Київ, Одесу і Львів, проте не лінію фронту або схід країни, пише The Guardian.
Згідно з нещодавно опублікованим документом, програма захисту може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного ефекту, ніж 10 000 європейських сухопутних військ", пише The Guardian.
Один із прихильників плану, колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, вважає, що Небесний щит став би важливим компонентом посилення Європи, ефективно і дієво гарантуючи безпеку України.
Як зазначає видання, раніше варіанти цього плану вже обговорювалися, але безрезультатно. Оновлена версія Небесного щита набула нового імпульсу після суперечки президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса в Овальному кабінеті 28 лютого. Прихильники ініціативи вказують, що темпи розвитку подій означають, що ідеї про захист частини повітряного простору України тепер можуть отримати нове звучання.
Водночас існують острахи, що реалізація проєкту може обернутися ескалацією воєнних дій, якщо літак країни-члена НАТО або Росії буде атакований або збитий. Утім, прихильники Небесного щита стверджують, що ризик для пілотів проєкту невеликий, оскільки російські винищувачі не наважуються вилітати за межі наявної лінії фронту, і де-факто відстань до літаків рф становитиме "понад 200 км".