Європейський Союз готується до масштабних кібератак: новий план дій і навчання з НАТО

Союз оновлює “план кібербезпеки”.

Європейський Союз тісніше співпрацюватиме з національними збройними силами країн-членів та оборонним альянсом НАТО для реагування на масштабні кібератаки.

Про це повідомляє Politico.

Міністри країн ЄС, які у п'ятницю, 6 червня, зібралися в Люксембурзі на засідання щодо питань телекомунікаційної політики, схвалили оновлення “плану кібербезпеки” ЄС, у якому викладені механізми реагування на великі кіберінциденти.

Міністр цифрових технологій Польщі Даріуш Стандерський, який головував на зустрічі, розповів в інтерв'ю Politico, що його країна стикається з близько 700 кіберінцидентами щодня.

“Польща є найбільш атакованою країною в ЄС у кіберсфері. Однак ми не можемо гарантувати, що інші країни-члени не стануть головними цілями наступного року. Ось чому ми повинні бути готові разом”, - сказав він.

У новому проєкті чітко визначено, які інституції — на технічному, оперативному й політичному рівнях, будуть реагувати на масштабні кібератаки. Документ також закликає до посилення співпраці з НАТО шляхом створення “контактних точок” на випадок кіберкризи.

“Зростання геополітичної напруженості, конфліктів і стратегічного суперництва відображається на впливі, обсягах і складності зловмисної кібердіяльності”, - йдеться в проєкті документа.

ЄС заявив, що почне проводити кібернавчання з моделювання дій у кризових ситуаціях, перші з яких розпочнуться в червні 2026 року. Очікується, що в навчаннях візьмуть участь приватний сектор і НАТО, і можуть бути залучені офіційні представники з країн Західних Балкан, а також Молдови й України.

“Реакція Європи на кіберзагрози повинна включати тіснішу координацію між цивільними та військовими суб'єктами й широкий підхід до кібербезпеки”, - заявив міністр громадської безпеки й готовності до надзвичайних ситуацій Данії Торстен Шак Педерсен.

“Такі кібератаки й агресія можуть бути частиною гібридних кампаній або військових операцій. Вони також можуть безпосередньо впливати на безпеку, економіку та суспільство ЄС. Крім того, вони мають побічний потенціал, особливо коли ці дії спрямовані на стратегічні країни-партнери”, - йдеться в проєкті документа.

Документ також торкається питання безпеки зв'язку, рекомендуючи Єврокомісії запропонувати рішення до кінця 2026 року, а ЄС і національним урядам — розробити план дій на випадок кризових ситуацій, коли звичайні канали зв'язку будуть порушені.