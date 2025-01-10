Європейський Союз надав Україні перший транш у рамках ініціативи G7 на суму €3 млрд

Загальна сума, яку ЄС надасть у рамках кредиту "Групи семи" – близько 18 млрд євро.

Державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

Про це повідомила у своєму X (Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми надаємо Україні 3 млрд євро – першу виплату європейського внеску у позиці G7. Це надасть Україні фінансові спроможності, щоб продовжити боротьбу за свою свободу і вистояти", – написала фон дер Ляєн.

Загальна сума, яку ЄС надасть у рамках кредиту "Групи семи" – близько 18 млрд євро.

"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів",- написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Шмигаль зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "росія заплатить", і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - додав він.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

Європейські кошти у рамках кредиту "сімки" з використанням російських активів будуть надходити на додачу до виплат за затвердженею минулої зими багаторічною програмою фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро (Ukraine Facility), які Україна отримує траншами під зобов’язання виконувати затверджений план реформ (Ukraine Plan).