Європейський Союз профінансує розмінування українських територій

На розмінування деокупованих територій України виділить додаткові 25 млн євро допомоги.

Про таку фінансову допомогу високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив під час саміту Україна-ЄС, повідомляє пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

"На територіях, звільнених Збройними силами України, виявлено велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми виділимо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих небезпечних районах. Захист цивільних осіб та їхніх засобів до існування є нашим пріоритетом", – заявив Боррель.



Зазначається, що замінованість територій загрожує поверненню цивільних і відродженню економічної активності України, особливо в транспортному та сільськогосподарському секторах.

"Додаткове фінансування, оголошене сьогодні, включатиме необхідне обладнання для українських державних операторів протимінної діяльності та підтримку спроможності української влади ефективно управляти національним сектором протимінної діяльності", – повідомляє пресслужба.