Європейський центробанк просить у банків план дій у разі санкцій проти РФ
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, зазначає Економічна правда.
Попередження від ЄЦБ зумовлене, зокрема, попередженням США про "значні наслідки" для РФ у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.
Санкції спричиняють значні ризики для тих міжнародних банків, що мають велику залежність від російського капіталу, наприклад американського Citi, французского Société Générale, австрійського Raiffeisen та італійського UniCredit.
Таким попередження ЄЦБ хоче переконатися, що європейські банки зможуть працювати за будь-якого санкційного режиму проти РФ і швидко обірвати співпрацю з забороненими клієнтами.
Згідно з дослідженням JPMorgan, SocGen має найбільший фінансовий ризик щодо Росії серед усіх європейських банків із 2,6 млрд євро. Австрійський Raiffeisen має 1,9 млрд євро, а UniCredit - 1,4 млрд євро.
Керівник одного з банків сказав, що основний ризик від санкцій пов'язаний з його російськими інвестиційно-банківськими операціями, які мають справу з великими транснаціональними компаніями та олігархами, а не для його комерційного банківського підрозділу, який переважно займається середніми компаніями.
За словами топпосадовця у ЄЦБ, найбільшим "системним ризиком" буде, якщо Росія буде відключена від платіжної мережі Swift, що може "вплинути на всю банківську систему Росії".
Однак, за його словами, російський центральний банк планує активувати національну міжбанківську платіжну систему, щоб замінити Swift, якщо буде потрібно.
Додатковим ризиком для європейських банків є те, що ескалація може вдарити по курсу рубля, знизивши вартість їхніх російських дочірніх компаній.
Нагадаємо, що Рада ЄС прийняла рішення про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України.
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