Європейці масово відмовляються від X (Twitter)

Платформа мільярдера нещодавно втратила близько 10% своєї європейської бази користувачів.

У звіті соцмережі X (Twitter) повідомили, що кількість користувачів соціальної мережі у Європі різко скоротилася.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Звіт публікується відповідно до вимог Європейського союзу.

Видання пише, що від серпня минулого року X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі. Найбільше відтоку зафіксовано у Франції - 2,7 мільйона, Польщі -1,8 мільйона і Німеччині - 1,3 мільйона.

Зараз платформа має 95 мільйонів користувачів у Європі, що на 10,5% менше, ніж рік тому, коли їх було приблизно 105 мільйонів.

А от у Литві і Люксембурзі кількість користувачів скоротилася на чверть.

Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск придбав Twitter.

Його рішення змінити політику платформи і відкрито підтримувати праві рухи як у США, так і в Європі, викликали хвилю критики. Йому закидають, що X посилює поширення дезінформації та мови ненависті.

Від соціальної мережі відмовилися чимало відомих користувачів: письменник Стівен Кінг, Університет Лідса, газета The Guardian, а також офіційний акаунт міста Париж та багато інших.

Європейська комісія з 2023 року перевіряє, чи X дотримується правил ЄС щодо боротьби з незаконним контентом і фейковими новинами. У липні платформу звинуватили в порушенні закону, але поки не покарали.

Ще один бізнес Маска, Tesla, також переживає труднощі в Європі: за перші два місяці року продажі електромобілів знизилися більш ніж на 50%.