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Європейці масово відмовляються від X (Twitter)

01 травня 2025, 11:32
Європейці масово відмовляються від X (Twitter)
Joel Saget/AFP/Getty Images
Платформа мільярдера нещодавно втратила близько 10% своєї європейської бази користувачів.

У звіті соцмережі X (Twitter) повідомили, що кількість користувачів соціальної мережі у Європі різко скоротилася. 

Про це повідомляє медіа організація Politico

Звіт публікується відповідно до вимог Європейського союзу. 

Видання пише, що від серпня минулого року X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі. Найбільше відтоку зафіксовано у Франції - 2,7 мільйона, Польщі -1,8 мільйона і Німеччині -  1,3 мільйона. 

Зараз платформа має 95 мільйонів користувачів у Європі, що на 10,5% менше, ніж рік тому, коли їх було приблизно 105 мільйонів. 

А от у Литві і Люксембурзі кількість користувачів скоротилася на чверть. 

Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск придбав Twitter. 

Його рішення змінити політику платформи і відкрито підтримувати праві рухи як у США, так і в Європі, викликали хвилю критики. Йому закидають, що X посилює поширення дезінформації та мови ненависті. 

Від соціальної мережі відмовилися чимало відомих користувачів: письменник Стівен Кінг, Університет Лідса, газета The Guardian, а також офіційний акаунт міста Париж та багато інших.

Європейська комісія з 2023 року перевіряє, чи X дотримується правил ЄС щодо боротьби з незаконним контентом і фейковими новинами. У липні платформу звинуватили в порушенні закону, але поки не покарали.

Ще один бізнес Маска, Tesla, також переживає труднощі в Європі: за перші два місяці року продажі електромобілів знизилися більш ніж на 50%.

 
ЄвропасоцмережаX (Twitter)

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