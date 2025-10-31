Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європол встановив понад 650 підозрюваних у воєнних злочинах, пов'язаних із російськими ПВК "Вагнер" і "Редут"

31 жовтня 2025, 19:55
Європол встановив понад 650 підозрюваних у воєнних злочинах, пов'язаних із російськими ПВК
За даними відомства, підозрювані є громадянами України, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії і Герцеговини.
Європол спільно з правоохоронними органами України та Молдови встановив 654 осіб, які воювали у складі російських приватних військових компаній "Вагнер" і "Редут" і можуть бути причетні до воєнних злочинів, скоєних під час агресії росії проти України.
 
Про це ідеться на сайті Європолу, який координував другу фазу міжнародного розслідування за участі поліції України та Молдови.
 
За даними відомства, підозрювані є громадянами України, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії і Герцеговини. Їх підозрюють у скоєнні актів сексуального насильства, розстрілах військовополонених і цивільних осіб.
 
29 жовтня в Україні та Молдові відбувся “день дій”, у межах якого провели 70 обшуків, вилучили вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси, військову форму, шеврони із символікою ПВК "Вагнер" та електронне обладнання. Також зібрали фото- та відеодокази, які підтверджують участь громадян України та Молдови у бойових діях на території України та навіть у Конго у складі цих російських формувань.
 
Під час розслідування українська поліція передала через захищені канали Europol імена 280 іноземців, підозрюваних у бойовій участі проти України.
 
Національні органи також виявили центри вербування та підготовки найманців, структури командування та задокументували воєнні злочини, зокрема розстріли цивільних, застосування забороненої зброї та обстріли українських міст.
 
На цей момент 11 громадян України вже обвинувачені у державній зраді за участь у формуваннях “Вагнера” і “Редута”.
 
Європол координував дії через віртуальний командний центр, забезпечував аналітичну підтримку та обмін оперативними даними в режимі реального часу.
 
Організація підкреслила, що продовжує співпрацю з Україною та Молдовою у межах угод про оперативну взаємодію — з Україною угоду уклали у 2016 році, з Молдовою — у 2014-му, оновили у 2020 році.

 

війна в Українівагнерівціросія окупанти

