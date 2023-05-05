Європол вже ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України

Європол вже проаналізував понад 7000 фото- та відеофайлів.

Перебуваючи у Гаазі, Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з виконавчим директором Європолу Катрін Де Боллє. Обговорили долучення цього правоохоронного органу до роботи Спільної слідчої групи (JIT).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"Європол — лідер у сфері співробітництва правоохоронних органів ЄС. Його величезний досвід стане неоціненною допомогою в розслідуванні міжнародних злочинів росії", — наголосив Андрій Костін.

Європол вже проаналізував понад 7000 фото- та відеофайлів, ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України.

" Високо цінуємо цей внесок і сподіваємося на продовження нашої успішної співпраці," — зазначив Генпрокурор.