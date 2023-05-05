Матеріали:
Теми:

Європол вже ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України

05 травня 2023, 11:23
Європол вже ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України
Фото: 24 канал
Європол вже проаналізував понад 7000 фото- та відеофайлів.

Перебуваючи у Гаазі, Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з виконавчим директором Європолу Катрін Де Боллє. Обговорили долучення цього правоохоронного органу до роботи Спільної слідчої групи (JIT).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"Європол — лідер у сфері співробітництва правоохоронних органів ЄС. Його величезний досвід стане неоціненною допомогою в розслідуванні міжнародних злочинів росії", — наголосив Андрій Костін.

Європол вже проаналізував понад 7000 фото- та відеофайлів, ідентифікував 150 осіб, причетних до злочинів, вчинених під час російської агресії проти України.

" Високо цінуємо цей внесок і сподіваємося на продовження нашої успішної співпраці," — зазначив Генпрокурор.

злочини проти людстваЄврополвійна в Україніросія окупантизлочини рф

Останні матеріали

Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється