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ПОЛІТИКА

Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго – Шольц

29 червня 2023, 19:32
Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго – Шольц
Зараз для Євросоюзу важливо провести консультації та дійти висновку, що блок готовий ще протягом тривалого часу підтримувати Україну.

Євросоюзу слід підготуватися до того, що війна росії проти України може тривати ще довгий час.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє  Sky News.

"Ми повинні підготуватися до того, що це (мова про війну росії проти України) може тривати довгий час", - наголосив глава німецького уряду.

За його словами, зараз для Євросоюзу важливо провести консультації та дійти висновку, що блок готовий ще протягом тривалого часу підтримувати Україну не лише у фінансовому та гуманітарному плані, а й постачати зброю.

Зазначимо, що сьогодні, 29 червня, у Брюсселі триває саміт Євросоюзу, на якому лідери обговорюють наслідки спроби державного перевороту в росії та підтримку Україні.

Нагадаємо, офіційні особи України неодноразово заявляли про те, що завершення війни можливе лише за повної деокупації всіх територій нашої країни, які тимчасово контролюють російські військові.

ШольцЄвросоюзвійна

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