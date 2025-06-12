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Євросоюз може ввести санкції проти двох китайських банків за торгівлю з рф

12 червня 2025, 10:52
Євросоюз може ввести санкції проти двох китайських банків за торгівлю з рф
Фото: AFP
Вони надавали "послуги з обігу криптоактивів".

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти двох невеликих китайських банків за допомогу росії обходити торговельні обмеження блоку.

З документи ознайомилося агентство Bloomberg.

Відповідно до уже введених санкцій, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними банками, які розташовані поблизу кордону Китаю з рф.

Видання не називає ці банки, адже санкції ще не були офіційно оприлюднені.

В одному з документів написано, що банки будуть додані до списку фінансових установ, які, як стверджується, допомагали москві "шляхом обробки транзакцій або надання експортного фінансування для торгових операцій" в обхід санкцій ЄС.

Також деякі банки зі списку надавали "послуги з обігу криптоактивів", які допомагають рф ухилятися від санкцій.

Журналісти додають, що представник Європейської комісії відмовився коментувати зміст документів.

Також до нового пакету можуть потрапити кілька китайських компаній, які вже перебувають під санкціями ЄС.

Пекін позиціонує себе як "нейтральну сторону" в повномасштабній війні рф проти України, незважаючи на критику з боку західних країн, що його тісні зв'язки з росією надають москві вирішальну економічну і дипломатичну підтримку.

Днями Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Але його мають погодити усі члени блоку.

 

КитайбанксанкціїЄвросоюз

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