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ПОЛІТИКА

Євросоюз може запровадити додаткові мита на імпорт з босії та білорусі

24 жовтня 2024, 14:51
Євросоюз може запровадити додаткові мита на імпорт з босії та білорусі
Фото: з вільного доступу
росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%.

Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з рф та білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, кілька держав-членів, які прагнуть обмежити доходи москви, закликають блок ввести масштабні мита на імпорт сільськогосподарської та рибної продукції з росії та білорусі до ЄС на додаток до вищих мит на зернові, встановлених раніше цього року.

Інші закликали до обережності, попросивши спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт та ціни на продовольство, повідомили анонімні джерела Bloomberg.

Як зазначає агентство, торгові заходи не завжди вимагають підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій. ЄС все ще аналізує, на які товари він може орієнтуватися. Будь-який крок щодо добрив, ймовірно, вітатиметься європейською галуззю, яка лобіює захист.

Проте, як повідомило одне з джерел, терміни введення нових мит поки не зрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди.

росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%. Хоча галузь не перебуває під санкціями, вона була змушена скоротити експорт у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами. З того часу експорт відновився, і цього року очікується досягнення рекордного рівня 2021 року, згідно з даними російської асоціації виробників добрив.

На сільське господарство, лісове господарство, полювання, рибальство та рибництво у першому півріччі поточного року припало близько 2% валового внутрішнього продукту росії.

Окремо, джерел йде робота над новим пакетом санкцій. Але широкий набір заходів, можливо, доведеться відкласти до закінчення головування Угорщини в ЄС, оскільки Будапешт блокує більшість дій, пов'язаних із росією. Польща бере головування у новому році.

За словами джерел, на цьому тижні кілька урядів звернулися до Єврокомісії з проханням розглянути можливість запровадження більш вузьких обмежень, наприклад, включити до списку більше судів, які порушують санкції та перевозять російську нафту, та використати новий режим ЄС для виявлення осіб, які поширюють дезінформацію.

БілорусьдобривамитаЄвросоюзросія окупанти

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