Блок планує ухвалити нові обмеження в третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Європейський союз не скасовуватиме санкції проти москви, навіть якщо це зроблять у США.

Про це повідомив єврокомісар з питань економіки і продуктивності, імплементації і спрощення Валдіс Домбровскіс.

"Брюссель проводить власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа", - заявив він.

Політик додав, що з огляду на політику нової адміністрації США, Євросоюз має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики.

"Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом", - додав він.

Більше того, в січні Євросоюз почав обговорення 16-го пакету санкцій проти рф.