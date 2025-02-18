Євросоюз не скасовуватиме санкції проти рф, навіть якщо США це зроблять
Європейський союз не скасовуватиме санкції проти москви, навіть якщо це зроблять у США.
Про це повідомив єврокомісар з питань економіки і продуктивності, імплементації і спрощення Валдіс Домбровскіс.
"Брюссель проводить власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа", - заявив він.
Політик додав, що з огляду на політику нової адміністрації США, Євросоюз має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики.
"Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом", - додав він.
Більше того, в січні Євросоюз почав обговорення 16-го пакету санкцій проти рф.