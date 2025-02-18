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Євросоюз не скасовуватиме санкції проти рф, навіть якщо США це зроблять

18 лютого 2025, 17:32
Євросоюз не скасовуватиме санкції проти рф, навіть якщо США це зроблять
Блок планує ухвалити нові обмеження в третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Європейський союз не скасовуватиме санкції проти москви, навіть якщо це зроблять у США.

Про це повідомив єврокомісар з питань економіки і продуктивності, імплементації і спрощення Валдіс Домбровскіс

"Брюссель проводить власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа", - заявив він. 

Політик додав, що з огляду на політику нової адміністрації США, Євросоюз має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. 

"Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом", - додав він.

Більше того, в січні Євросоюз почав обговорення 16-го пакету санкцій проти рф

 

санкціївійна в Україні

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