Євросоюз не визнає результати виборів у Венесуелі до повного підрахунку голосів – Боррель

ЦВК Венесуели заявила, що президент Ніколас Мадуро виграв вибори і втретє керуватиме країною.

Європейський Союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не будуть підраховані усі голоси.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє агенція Reuters.

Виборча комісія Венесуели оголосила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро виграв третій термін на посаді, набравши 51% голосів.

Проте екзит-поли вказували на перемогу опозиції.

Як зазначає Reuters, ЄС не зміг виступити єдиним фронтом на спірних виборах у Венесуелі після того, як Угорщина наклала вето на заяву, у якій висловлювалося занепокоєння щодо ймовірних "недоліків і порушень" у голосуванні та закликала до більшої прозорості.

Водночас Угорщина наклала вето на заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі.

Але Боррель заявив, що президентські вибори були "затьмарені численними недоліками та порушеннями".