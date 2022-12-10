НОВИНИПосли ЄС погодили відповідний переговорний мандатПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях України та Грузії
Фото з вільного доступу
Про це йдеться у заяві сайті Євроради.
"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необгрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - зазначено у документі.
Як наголошується, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.
"російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - зазначається у заяві.
На основі цього мандату Єврорада розпочне дискусії з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення.
Нагадаємо, з 2014 року російська федерація здійснює незаконну паспортизацію населення України. В умовах збройної агресії такі дії є порушенням Міжнародного гуманітарного права.
Раніше повідомлялося, що Мінюст закликав громадян, які в окупації, не отримувати "паспорт" рф.
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12 10 2022 15:31 МЕДІА
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