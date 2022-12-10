Євросоюз не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях України та Грузії

Посли ЄС погодили відповідний переговорний мандат

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необгрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - зазначено у документі.

Як наголошується, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

"російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - зазначається у заяві.

На основі цього мандату Єврорада розпочне дискусії з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, з 2014 року російська федерація здійснює незаконну паспортизацію населення України. В умовах збройної агресії такі дії є порушенням Міжнародного гуманітарного права.