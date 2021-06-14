Євросоюз пропонує партнерам по G7 щороку вкладати у збереження клімату $100 мільярдів

Євросоюз очолює боротьбу проти кліматичних змін. Ми закликаємо наших партнерів приєднатися до зусиль ЄС із кліматичного фінансування, щоб досягти мети у $100 мільярдів щороку для підтримки країн, що розвиваються

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав лідерів країн "Великої сімки" довести видатки на збереження клімату до суми, еквівалентної $100 млрд.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне звернення Мішель опублікував у Твіттері.

"Євросоюз очолює боротьбу проти кліматичних змін. Ми закликаємо наших партнерів приєднатися до зусиль ЄС із кліматичного фінансування, щоб досягти мети у $100 мільярдів щороку для підтримки країн, що розвиваються", - зазначив Мішель.

Президент ЄР також указав, що 30% нового Фонду відновлення та довгострокового бюджету ЄС витрачаються на кліматичні дії. "Ціни на вуглецеві ресурси мають значення. Нам треба розв'язати проблему викидів вуглецю, щоб створити глобальне правове поле", - додав Мішель.

Як повідомлялося, 11-13 червня лідери країн "Великої сімки" зібралися у Великій Британії на саміт.

Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.