Євросоюз протягом 2025 року надаватиме Києву щомісяця по €1,5 мрлд допомоги – президент ЄР

В неділю новопризначений президент Євроради прибув до української столиці.

Україна отримає від Європейського союзу протягом 2025 року щомісяця по 1,5 мільярда євро в рамках фінансової допомоги.

Виплати траншів розпочнуться вже з січня, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошту.

Президент ЄС оголосив, що уже в грудні Євросоюз виділить Україні додаткові 4,2 млрд євро для підтримки.

"На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік щомісяця по 1,5 млрд євро допомоги", - сказав президент Євроради.

Кошта додав, що ці гроші Євросоюз отримає від використання заморожених російських активів, і також вони "можуть бути використані для військових цілей".

Президент Європейської ради наголосив на тому, що блок продовжить надавати Україні фінансову, військову, економічну, енергетичну та гуманітарну допомогу на тлі триваючої російської агресії та постійних обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів.

"Ми хочемо сказати українцям, що підтримуємо вас від початку цієї агресивної війни, і ви можете й надалі на нас покладатися. В тому, що стосується енергетики, ми долучимося до ремонту існуючих генеруючих спроможностей, наскільки зможемо", - сказав Кошта.

За його словами, Євросоюз планує посилення тиску на економіку країни-агресора, і Брюссель готує 15-й пакет санкцій щодо росії.

Сьогодні,1 грудн, новий президент Європейської Ради прибув до Києва.