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Євросоюз розглядає нові санкції для банків та резервного фонду росії

15 лютого 2023, 08:19
Євросоюз розглядає нові санкції для банків та резервного фонду росії
Фото: expres.ua
Євросоюз вивчає можливість запровадження обмежень щодо "Росбанку", банку "Тінькофф" та Фонду національного добробуту рф у рамках 10-го пакету санкцій.

Згідно з документом, ЄС також планує наказати банкам надавати інформацію про активи ЦБ росії. При цьому не уточнюється, яких банків торкнеться можливе розпорядження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Крім того, Єврокомісія запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізособами, які перебувають під санкціями. За ненадання необхідної інформації може загрожувати штраф до 50 тисяч євро для фізосіб та 10% річного обороту для підприємств.

Як зазначалося у проєкті, планується також заборонити громадянам рф обіймати посади в органах управління операторів критично важливих інфраструктурних об'єктів та підприємств Європи.

Зазначимо,  Європейський Союз до річниці вторгнення рф може ухвалити десятий пакет санкцій проти росії. Найближчими днями посли ЄС мають обговорити нові обмеження.

 

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