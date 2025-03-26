Євросоюз спостерігає за тим, як путін змушує Трампа зробити важкий вибір щодо України

Рішення Трампа поєднати відносини з москвою з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, теж надало путіну важіль.

У блоці стурбовані тим, що президент рф Володимир путін тестує рішучість США, тоді як президент США Дональд Трамп опинився в складній ситуації.

Трампу потрібно прийняти важке рішення у своєму прагненні покласти край війні рф проти України, пише Bloomberg.

Чиновники з Європи кажуть, що лідеру США, ймовірно, доведеться зробити вибір: він може почати чинити тиск на росію чи піти на дедалі суттєвіші поступки путіну, аби укластися в встановлений ним самим термін припинення бойових дій.

Крім того, європейські дипломати вважають, що кремль має намір продовжити обговорення і звузити рамки переговорів, щоб змусити США поступитися.

Рішення Трампа поєднати відносини з москвою з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, теж надало путіну важіль.

"Я думаю, що росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони просто тягнуть час", - сказав Трамп у вівторок.

У кремлі джерела повідомляють, що після того, як на переговорах росія виклала свої вимоги щодо пом'якшення санкцій, вона вимагатиме, щоб майбутні угоди включали аналогічні гарантії.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що москва використовує бажання Трампа домогтися припинення вогню як можливість вставити свої вимоги в угоди, які мали бути безумовними і додав, що його сили дотримуватимуться часткового перемир'я негайно.

Під час паралельних переговорів у Саудівській Аравії з українською і російською сторонами офіційні особи США намагалися домогтися негайного припинення вогню на морі та припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

проте москва поставила свою участь у чорноморській угоді в залежність від низки попередніх умов, включно з пом'якшенням санкцій.

Тому поки що між рф і Україною в Чорному морі практично немає військового протистояння, адже Київ змусив кремль передислокувати свої кораблі серією атак із використанням морських безпілотників.

У заяві США за підсумками зустрічей йдеться про те, що москва і Київ домовилися розробити механізми реалізації заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також за даними Білого дому, США також "допоможуть відновити доступ росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування і поліпшити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".

Адміністрація президента США вже дала зрозуміти союзникам, що не зніме обмеження на торгівлю з рф до закінчення війни, хоча пом'якшення санкцій, можливо, буде частиною будь-якої угоди.

Серед вимог кремля - росіяни закликали дозволити деяким банкам повернутися в міжнародну платіжну систему SWIFT, що щоб такий крок був ефективним, потрібна згода Європейського Союзу, який також обмежив доступ кредиторів до системи. Європейські чиновники заявили, що це малоймовірно і потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

Раніше ми писали, що росія озвучила свої підсумки зустрічі зі США.