ЄС відклав зниження ціни на нафту рф на тлі ситуації на Близькому Сході

Країни ЄС мали ввести стелю ціни у $45 на російську нафту вже в новому пакеті санкції проти кремля.

Європейський Союз призупинив план про введення нового жорсткого цінового обмеження на експорт російської нафти через конфлікт на Близькому Сході, що може призвести до зростання цін на нафту.

Про це інформує медіа організація Politico.

Блок мав знизити максимальну ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель і це мали обговорити в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС.

Проте через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном цей план став нереалістичним.

"Ідея знизити цінову стелю, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність ринку. На саміті G7 цього тижня всі країни погодилися, що наразі не варто ухвалювати це рішення. Ціни були близькими до рівня обмеження, але тепер вони стрімко коливаються – ситуація надто нестабільна", – зазначив один із співрозмовників виданню.

Також на саміті G7 у Канаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинні заходи "мали незначний ефект – однак в останні дні ми спостерігаємо зростання ціни на нафту, і чинна межа все ж виконує свою функцію,тому наразі немає великого тиску на те, щоби її знижувати".

Ціни на нафту різко зросли в останні дні після того, як Ізраїль та Іран почали завдавати ударів один по одному. І вони можуть й далі "повзти" вгору.