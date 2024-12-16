Євросоюз з січня виділятиме для України 1,5 млрд євро допомоги на місяць – Каллас

Євросоюз передаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць.

За підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС вона зазначила, що Європа має підтримувати Україну. Зокрема, до кінця зими європейські держави навчать 75 тисяч українських солдатів.

"Цього місяця Європейський союз виділив Україні 4,2 мільярда на підтримку її бюджету. З січня ми будемо виділяти по 1,5 мільярда на місяць", - додала Каллас.

Вона уточнила, що необхідна і додаткова допомога. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі голів МЗС розповів, що Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша протиповітряна оборона і більше підтримки оборонної промисловості.

Нагадаємо, країни ЄС пообіцяли передати Україні 50 млрд євро бюджетної допомоги до 2027 року в рамках програми Ukraine Facility. Але гроші надаються тільки в тому разі, якщо українська влада виконує необхідні для цього умови.