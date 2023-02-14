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ТЕХНОЛОГІЇ

Євросоюз заборонив випуск авто з двигуном внутрішнього згорання після 2035 року

14 лютого 2023, 19:59
Євросоюз заборонив випуск авто з двигуном внутрішнього згорання після 2035 року
Фото: cit.press
Таке рішення має стимулювати використання відновлюваних джерел енергії.

Європейський парламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для нових легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів.

Про це йдеться у пресрелізі Європарламенту.

Повідомляється, що 340 голосами "за", 279 "проти" та 21 "утримався" депутати Європарламенту схвалили угоду, досягнуту раніше з Радою ЄС, щодо перегляду стандартів викидів CO2 для нових автомобілів і мікроавтобусів, відповідно до посилених кліматичних амбіцій ЄС.

Нове законодавство регулює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів у 2035 році: "мета - для всього автопарку ЄС скоротити викиди CO2 від нових автомобілів і мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком".

Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на 55% для легкових автомобілів і 50% для мікроавтобусів. Раніше цього терміну ніяких обмежень не передбачено.

Після остаточного голосування на пленарному засіданні Європарламенту текст також має бути офіційно схвалений Радою ЄС, перш ніж він буде опублікуваний в Офіційному журналі Євросоюзу.

ЄСекологія

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