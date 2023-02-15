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Євросоюз запровадить санкції ще проти чотирьох російських банків

15 лютого 2023, 09:57
Євросоюз запровадить санкції ще проти чотирьох російських банків
Стоп росія
Їх відключать від глобальної системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT.

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС виключити запровадження санкцій проти ще чотирьох російських банків, відключивши їх від глобальної системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT.

За даними дипломатичних джерел Reuters у ЄС, під санкції потраплять приватний Альфа-Банк, онлайн-банк Тінькофф та комерційний кредитор "росбанк".

Джерела повідомили, що нові заборони  також будуть поширюватися на електронні схеми та компоненти, тепловізійні камери, радіоприймачі та важкі транспортні засоби, а також сталь та алюміній, що використовуються у будівництві, та машини, що використовуються у промислових та будівельних цілях.

Єврокомісія також запропонувала додаткові обмеження щодо європейських спільних підприємств  з росією та російськими громадянами, які входять до складу рад директорів у Європі.

Серед заходів, що обговорювалися, також було внесення до чорного списку осіб, причетних до виробництва іранських безпілотників, які використовуються в Україні.

Блок прагне як розширити свої заходи проти росії, і закрити лазівки у існуючих санкціях, зокрема шляхом запровадження жорсткішого контролю над продажем супутникових даних Китаю.


Також, Нідерланди запропонували внести до чорного списку Sun Ship Management, що базується в Дубаї, підрозділ російської судноплавної компанії "Совкомфлот", яка знаходиться під британськими, канадськими та американськими санкціями. Згідно з веб-сайтом компанії, багато її суден ходять під прапором Кіпру, країни ЄС.

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