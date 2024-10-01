Євросоюз звинувачує росію у порушенні міжнародного права через призов на окупованих територіях України

росія примушує українців воювати в розв'язаній нею ж війні проти своєї батьківщини та співгромадян.

У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного речника Єврокомісії Петера Стано.

Стано назвав незаконний "призов" на окупованих територіях України черговим грубим порушенням міжнародного права з боку кремля, додавши, що росія примушує українців воювати в розв'язаній нею ж війні проти своєї батьківщини та співгромадян.

"Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна!" – підсумував представник ЄС.

Напередодні владімір путін підписав указ про осінній призов у росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уявленні окуповані території є частиною рф, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.

Міністерство закордонних справ України вже висловило у зв’язку з цим рішучий протест, нагадавши, що росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тисяч підсудних. Вони перебувають у слідчих ізоляторах. Наразі відомо, що у російських СІЗО знаходяться близько 60 тисяч підсудних. Приблизно 40% підсудних можуть опинитись на війні в Україні.