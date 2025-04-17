Євросоюзу не буде забороняти імпорт газу з росії – Reuters

Очікується, що до літа Комісія запропонує новий 17-й пакет санкцій проти рф.

Європейський Союз відмовився від введених заборони на імпорт російського скрапленого природного газу в майбутніх пакетах санкцій.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Причиною цього рішення стали опір з боку деяких урядів і невизначеність щодо альтернативних джерел поставок.

Також в Євросоюзі не хочуть втрачати сильну позицію перед торговельними перемовинами зі США, що стосуватимуться купівлі газу.

"Замість цього Комісія хоче розробити нову дорожню карту, щоб покласти край залежності блоку від російських енергоносіїв до 2027 року. План має бути оголошений на початку травня, але подробиць поки що мало", – пише видання

Очікується, що до літа Комісія запропонує новий 17-й пакет санкцій проти рф.

Однак європейські чиновники кажуть, що робота над ним просувається повільно.

Раніше ми писали про деталі 17-го санкційного пакету ЄС.