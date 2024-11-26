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Євросоюз планує накласти санкції на китайські компанії, які допомагають росії – Bloomberg

26 листопада 2024, 09:55
Євросоюз планує накласти санкції на китайські компанії, які допомагають росії – Bloomberg
Фото: www.ednist.info
Також блок наполягає на посиленні обмежень для російських нафтових танкерів.

Однак всі ці заходи потребують підтримки всіх 27 держав-членів. 

Про це йдеться в матеріалі новинної агенції Bloomberg.

Європейський Союз готує новий санкційний пакет, який буде спрямований проти китайських та російських компаній, пов'язаних із розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України. 

 Журналісти пишують, що санкції включатимуть заморожування активів і заборону на поїздки для 50 фізичних і близько 30 юридичних осіб.

Серед них і китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження Євросоюзу, фірма з Гонконгу, яка постачала москві заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії кремля.

Єврокомісія пропонує обмежити доступ до портів і послуг для 45 російських нафтових танкерів, щоб посилити тиск на доходи москви. 

Крім того, в списку фігурують і компанії, які постачають ключові компоненти для ударних дронів.

Міністри закордонних справ країн G7, які обговорюють в Італії заходи проти країн, що підтримують Росію, висловили готовність підтримати ініціативу ЄС, але новий санкційний пакет має отримати схвалення всіх 27 країн-членів Союзу.

Китай, прагне зберегти нейтралітет і підтримувати економічні зв'язки. КНР неодноразово заявляв про непричетність до збройної підтримки сторін конфлікту, але західні експерти побоюються, що Пекін може наблизитися до надання військової допомоги Росії.

Нагадаємо, що вчора, 25 листопада, Британія ввела санкції проти 30-ти кораблів тіньового флоту росії. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду.

 
РосіяКитайсанкціїЄвросоюз

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