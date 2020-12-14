Євростат: найвища погодинна зарплата в ЄС у Данії, найнижча - у Болгарії і Румунії

Найнижча середня валова погодинна оплата була зареєстрована в Болгарії, далі Румунія, Угорщина та інші

Найвищий середній погодинний заробіток серед країн Євросоюзу зареєстрований в Данії і становив 27,2 євро брутто (до вирахування податків) у 2018 році.

У трійку країн з найвищою погодинною зарплатою також увійшли Люксембург (19,6 євро) і Швеція (18,2 євро). Далі йдуть Бельгія та Ірландія (по 18,0 євро), Фінляндія (17,5 євро) і Німеччина (17,2 євро), повідомляє "Європейська правда".

Фото: Європейська правда

Найнижча середня валова погодинна оплата була зареєстрована в Болгарії (2,4 євро), за нею йдуть Румунія (3,7 євро), Угорщина і Литва (по 4,4 євро), Латвія (4,9 євро), Польща (5,0 євро), Хорватія і Португалія (по 5,4 євро).

Таким чином, найвищий національний середній погодинний заробіток брутто був в 11 разів вище найнижчого в абсолютних цифрах.

Водночас, середній погодинний заробіток був у 4 рази вище найнижчого, коли він виражався в Стандартах купівельної спроможності (PPS), який усуває різницю в рівні цін між країнами.

Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала директиву, яка гарантує, що працівники в ЄС будуть захищені адекватною мінімальною заробітною платою, що дозволяє вести гідний спосіб життя, де б вони не працювали.