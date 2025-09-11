Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Євросуд відкрив нову сторінку у справі угорської АЕС, яку фінансує росія

11 вересня 2025, 13:12
Євросуд відкрив нову сторінку у справі угорської АЕС, яку фінансує росія
Фото: Getty Images
Апеляція Австрії стала підставою для перегляду рішення, що ставить під сумнів законність фінансування проєкту за участі рф.

Суд Європейського Союзу скасував рішення Суду загальної юрисдикції, яке раніше відхилило позов Австрії, та анулював схвалення Єврокомісією державної допомоги Угорщині на будівництво двох нових ядерних реакторів на АЕС "Пакш".

Про це повідомляє портал Європейська правда, маючи у розпорядженні відповідне рішення суду.

"Посилання лише на закрите в 2015 році провадження проти Угорщини, в якому дійшли висновку про відповідність контракту правилам державних закупівель, не пояснює конкретних причин такого рішення", - йдеться у висновку суду.

У 2018 році Австрія подала позов проти Єврокомісії, звинувачуючи її в неспроможності забезпечити чесні умови конкуренції. Відень стверджував, що державна підтримка Угорщини порушує рівні правила гри на ринку ЄС. Проте у 2022 році Суд загальної юрисдикції відхилив цю скаргу, зазначивши, що хоч сума субсидії становить 12,5 млрд євро, її цільове спрямування обмежує вплив на конкуренцію.

Однак тепер Суд ЄС в апеляції постановив, що Єврокомісія не мала права обмежуватися лише перевіркою відповідності державної допомоги правилам конкуренції, а також повинна була оцінити законність прямого присудження контракту на будівництво реакторів згідно з нормами державних закупівель ЄС.

Суд підкреслив, що проведення відкритого тендеру є важливим, оскільки це може суттєво вплинути на вартість інвестицій та якість інфраструктури.

Крім того, рішення Комісії, що пряме присудження контракту нібито відповідає правилам державних закупівель, було визнано недостатньо обґрунтованим.

Ще в листопаді 2023 росія та Угорщина домовились про будівництво атомної електростанції.

 

