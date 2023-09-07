Ймовірність прориву ЗСУ оборони рф є – розвідувальне управління США

Можливість прориву збройних сил України ліній оборони російських військових до кінця цього року складає 40-50%.

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"Обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди восени зроблять завдання для українців "дуже важким". Але якщо ЗСУ вдасться розширити позиційний район навколо Роботиного, утримати позиції й забезпечити приплив боєприпасів – то будуть непогані можливості для нового ривка у 2024 році", - заявив директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Мол.

Свій оптимізм Мол пояснив недавніми успіхами українських бійців на полі бою.

"Якби ми провели цю розмову два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим… Їхній прорив на тому другому захисному поясі… насправді досить значний", – додав Мол.

Видання, посилаючись на одного з представників адміністрації голови Білого дома Джо Байдена заявив, що до кульмінації наступу ЗСУ залишилося близько шести-семи тижнів бойових дій.

Також існують розбіжності щодо прогресу, який наші воїни можуть досягти за цей час: дехто вважає, що ЗСУ, кинувши більшу частину своїх резервів на прорив другої лінії - навряд чи просунуться далеко.

Натомість Столтенберг оцінив контрнаступ: "Українці поступово набирають сили".