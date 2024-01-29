Ймовірно, після виборів у США, в України і росії буде момент для потенційних переговорів – адмірал Ставрідіс

Ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі знову заговорив про "корейський сценарій".

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що росія та Україна виснажені триваючою війною, яка може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці цього року.

Про це повідомило видання The Hill.

Адмірал Ставрідіс заявив, що росія та Україна виснажені тривалою війною, і це може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці цього року.

Він також вважає, що війна між Україною та росією закінчиться, "як Корейська війна, тобто росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України, Кримом, наземним мостом до рф".

При цьому Ставрідіс бачить, що Україна йде в НАТО: "Я думаю, що плани цієї угоди, ймовірно, стануть більш зрозумілими цього року".

Наприкінці грудня повідомлялося, що Джеймс Ставрідіс, який не виключав "корейський сценарій" для завершення російської агресії, звернувся з проханням про надання більшої допомоги Україні для протистояння росії.

"Це дуже небезпечна ситуація, і тут реальні дії відбуваються не в Києві. Реальна дія відбувається у Вашингтоні. Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", – сказав Ставрідіс.