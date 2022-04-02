YouTube заблокував канали самопроголошених «республік Л/ДНР»

Відеохостинг Youtube, що належить корпорації Google, заблокував кілька каналів, які є під контролем Росії самопроголошених «республік» в ОРДЛО.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

При спробі входу до ютуб-каналів з'являється запис "Цей обліковий запис було закрито через порушення правил спільноти YouTube". Точна причина блокування поки що не названа.

США напередодні заявили, що Росія збирається використати фальшиве відео з жертвами серед мирного російськомовного населення сходу України як привід для вторгнення. Як стверджують Сполучені Штати, на фейковому відео планується показати руйнування, загиблих людей, підставну українську військову техніку та турецькі безпілотники, які є на озброєнні України.

The New York Times пише, що відео планувалося поширити, щоб створити обурення у російському суспільстві та звинуватити Україну в геноциді. Це призвело до того, що лідери сепаратистів на сході України закликали Росію втрутитися. Представник Держдепартаменту заявив, що США повідомили про плани Росії, щоб їх зірвати.

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати непоширення НАТО на схід та відмову країн Альянсу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу вжити таких російських «пропозицій», кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи «військового та військово-технічного характеру».