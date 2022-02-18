Юлія Тимошенко: Україна має всі підстави клопотати про списання зовнішнього боргу

"Навіть якщо ескалація мине через декілька тижнів, це не означає, що країна залишиться у спокої. Нам потрібна армія №1", - пояснила Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала президента України Володимира Зеленського під час запланованої зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого, порушити питання списання боргів України, щоб звільнені кошти спрямувати на зміцнення армії.

Про це повідомляється на сайті політсили, пише Інтерфакс-Україна.

"Наш зовнішній борг становить близько $52 млрд. Ми не маємо права самостійно припинити його сплату, але можна провести переговори з фактично другою людиною у США та пояснити, що ці кошти ми зобов'язані використати на створення сильної армії для виконання функції стримування", - пояснила Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

"Навіть якщо ескалація мине через декілька тижнів, це не означає, що країна залишиться у спокої. Нам потрібна армія №1, яка буде такої потужності, щоб будь-який агресор, який захоче прийти в Україну, знав ціну, яку він заплатить", - додала лідерка "Батьківщини".

Крім того, на її переконання, президент має чітко озвучити неприйнятність деяких пунктів Мінських угод для України та наполягати на виконанні гарантій, наданих Будапештським меморандумом. Також політик додала, що в рамках Будапештського меморандуму можна порушити питання про забезпечення України в достатній кількості високоефективною зброєю.

"Нам дали гарантії боронити нашу територію, не допускати агресії чи будь-якої окупації наших земель. Зараз гаранти зобов'язані надати допомогу", - наголосила голова партії.

За її словами, усвідомивши, що українці боронять від ворога не лише свою країну, а й увесь світ, партнери зможуть надати Україні реальну допомогу, головне – чітко озвучити державницьку позицію.

"Нам треба стати безпрецедентно сильними, сильними військово, та домогтися списання боргу. Адже світ розуміє, що ми боронимо не лише Україну, ми боронимо світ", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, що Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО