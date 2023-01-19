ЮНЕСКО провело міжнародний семінар для запобігання торгівлі награбованим українським мистецтвом - Associated Press

Понад 230 культурних об’єктів були пошкоджені або знищені в Україні після того, як росія вторглася в країну

Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури навчає співробітників правоохоронних та судових органів із країн на західних кордонах України, як запобігти незаконному вивозу награбованих культурних об’єктів з України під час війни росії проти свого сусіда, передає Associated Press.

Цього тижня ЮНЕСКО спільно з Міністерством культури Польщі провели у Варшаві три дні семінарів для представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. На тренінгу, який розпочався в середу, були присутні й представники України.

Мета полягає в тому, щоб чиновники мали змогу виявляти та запобігати перетину кордонів будь-яких мистецьких цінностей, награбованих в Україні.

Кріста Піккат, директор ЮНЕСКО з питань культури та надзвичайних ситуацій, заявила, що понад 230 культурних об’єктів були пошкоджені або знищені в Україні після того, як росія вторглася в країну.

Вона сказала, що ЮНЕСКО працює над документуванням втрачених культурних об'єктів, серед яких скарби з музеїв та археологічних пам'яток