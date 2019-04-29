Юнкер не бачить істотної різниці між Порошенком і Зеленським, якщо йдеться про Росію
"Я дуже уважно слухав заяви обраного президента і не знайшов жодної істотної різниці між ним і Порошенком, якщо йдеться про Росію. Факт, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допомагає", - заявив Юнкер в інтерв’ю Rzeczpospolita, інформує ЄП.
"Побачимо. Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Я завжди у контактах з українцями підкреслюю, що боротьба з корупцією повинна бути підсилена", - наголосив президент Єврокомісії.
"Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала від нас такої великої допомоги! Українці провели засадничі, складні реформи. Але обраний президент не проти європейської інтеграції України", - зазначив Юнкер, відповідаючи на питання, чи став результат виборів в Україні успіхом Росії.
Нагадаємо, що спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та президент Єврорадди Дональд Туск привітали із перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського, заявивши, що він може розраховувати на міцну підтримку Євросоюзом України на шляху реформ та в боротьбі за свою цілісність.
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